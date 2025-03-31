Зря радовались теплому марту: Вильфанд заявил о возвращении трескучих морозов — верный прогноз на несколько дней

В Москве в ближайшие выходные ожидается резкое похолодание, предупреждает Гидрометцентр России. Температура снизится на 7-8 градусов.

Как сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, похолодание принесет холодный фронт и циклон с северо-запада. Он отметил, что "период аномально теплой погоды завершился".

Прогноз на выходные:

Суббота: ночью температура будет около нуля, днем — от +3 до +5 градусов. Воскресенье: ночью от -1 до -6 градусов, днем — от +3 до +5 градусов. Несмотря на снижение температуры, она останется выше нормы: в субботу на 3 градуса, в воскресенье — на 1-2 градуса.

На прошлой неделе в Москве были установлены температурные рекорды, сообщает источник.