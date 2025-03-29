Зря радовались теплому марту: Вильфанд заявил о приходе трескучих морозов — свежий прогноз на несколько дней
elets-adm.ru
В ближайшие выходные в Москве ожидается значительное похолодание. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха снизится на 7–8 градусов.
Прогноз на выходные:
Суббота: Ночью около 0 °C, днем от +3 до +5 °C.
Воскресенье: Ночью от -1 до -6 °C, днем от +3 до +5 °C.
Несмотря на похолодание, температура останется выше климатической нормы: в субботу на 3 градуса, в воскресенье — на 1–2 градуса.
Ранее в Москве были зафиксированы температурные рекорды, однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, период аномально теплой погоды завершился.
Рекомендации для жителей:
Одевайтесь по погоде, учитывая ночные заморозки.
Будьте внимательны на дорогах из-за возможной гололедицы.
Следите за обновлениями метеорологических служб, сообщает источник.
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