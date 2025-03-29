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Зря радовались теплому марту: Вильфанд заявил о приходе трескучих морозов — свежий прогноз на несколько дней

В ближайшие выходные в Москве ожидается значите...

elets-adm.ru

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В ближайшие выходные в Москве ожидается значительное похолодание. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха снизится на 7–8 градусов. ​

Прогноз на выходные:

  • Суббота: Ночью около 0 °C, днем от +3 до +5 °C.​

  • Воскресенье: Ночью от -1 до -6 °C, днем от +3 до +5 °C.​

Несмотря на похолодание, температура останется выше климатической нормы: в субботу на 3 градуса, в воскресенье — на 1–2 градуса.​

Ранее в Москве были зафиксированы температурные рекорды, однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, период аномально теплой погоды завершился. ​

Рекомендации для жителей:

  • Одевайтесь по погоде, учитывая ночные заморозки.​

  • Будьте внимательны на дорогах из-за возможной гололедицы.​

  • Следите за обновлениями метеорологических служб, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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