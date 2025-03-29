Зря радовались теплому марту: Вильфанд заявил о приходе трескучих морозов — свежий прогноз на несколько дней

В ближайшие выходные в Москве ожидается значительное похолодание. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха снизится на 7–8 градусов. ​

Прогноз на выходные:

Суббота: Ночью около 0 °C, днем от +3 до +5 °C.​

Воскресенье: Ночью от -1 до -6 °C, днем от +3 до +5 °C.​

Несмотря на похолодание, температура останется выше климатической нормы: в субботу на 3 градуса, в воскресенье — на 1–2 градуса.​

Ранее в Москве были зафиксированы температурные рекорды, однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, период аномально теплой погоды завершился. ​

Рекомендации для жителей: