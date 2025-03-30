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Зря радовались теплому марту: Вильфанд заявил о наступлении трескучих морозов — свежий прогноз на несколько дней

​В Москве в ближайшие выходные ожидается резкое...

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​В Москве в ближайшие выходные ожидается резкое похолодание. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха снизится на 7–8 градусов. ​

Прогноз погоды:

  • Суббота: Ночью около 0°C, днем +3…+5°C.​

  • Воскресенье: Ночью от -1 до -6°C, днем +3…+5°C.​

Несмотря на похолодание, температура останется выше климатической нормы: в субботу на 3°C, в воскресенье — на 1–2°C. ​

Ранее в Москве фиксировались температурные рекорды, однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, период аномально теплой погоды завершился. ​

Согласно прогнозу, в субботу возможен дождь, а в воскресенье — снег с дождем. ​

Жителям рекомендуется быть внимательными к изменению погодных условий и одеваться по сезону, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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