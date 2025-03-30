Зря радовались теплому марту: Вильфанд заявил о наступлении трескучих морозов — свежий прогноз на несколько дней
admbal.ru
В Москве в ближайшие выходные ожидается резкое похолодание. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха снизится на 7–8 градусов.
Прогноз погоды:
Суббота: Ночью около 0°C, днем +3…+5°C.
Воскресенье: Ночью от -1 до -6°C, днем +3…+5°C.
Несмотря на похолодание, температура останется выше климатической нормы: в субботу на 3°C, в воскресенье — на 1–2°C.
Ранее в Москве фиксировались температурные рекорды, однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, период аномально теплой погоды завершился.
Согласно прогнозу, в субботу возможен дождь, а в воскресенье — снег с дождем.
Жителям рекомендуется быть внимательными к изменению погодных условий и одеваться по сезону, сообщает источник.
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