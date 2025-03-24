Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Зря радовались теплому марту: Вильфанд предрек возвращение трескучих морозов — новый прогноз с 26 марта

В выходные в Москве ожидается резкое похолодани...

wallpapers.com

Подписаться на Дзен.канал

Жителей средней полосы России ожидает резкое понижение температуры в наступающие выходные.

По информации Гидрометцентра России, столбики термометров в Москве и других регионах снизятся на 7-8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил агентству «Интерфакс», что через столицу проходит холодный фронт, а циклон движется на восток. Это приведет к приходу холодных воздушных масс с северо-западного направления, что вызовет заметное похолодание.

«Эпоха супертеплой погоды завершилась», — отметил Вильфанд, добавив, что температура будет стремиться к климатической норме.

Прогноз на выходные: холодный фронт и заморозки

Ожидается, что в ночь на субботу температура в Москве опустится до нуля, а днем температура будет колебаться в пределах +3…+5 градусов. В воскресенье ночью температура составит от -1 до -6 градусов, а днем снова останется в пределах +3…+5 градусов.

Несмотря на похолодание, синоптики утверждают, что температура в выходные все еще будет немного выше обычных значений — в субботу на 3 градуса, а в воскресенье — на 1-2 градуса.

Температурные рекорды прошлой недели

Не так давно Москва пережила аномально теплую погоду, установив несколько температурных рекордов. 6 марта на ВДНХ температура достигла 6,8 градуса, побив рекорд 1995 года.

А 8 марта температура поднялась до +10,1 градуса, превысив рекорд 2020 года, сообщает progorod59.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Интересное в Казани

5 часов назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

народные способы от тараканов

Новости Казани

день назад

Казанцы саркастически прокомментировали очередной перенос открытия термы «Пляж»

Интересное в Казани

3 дня назад

"Сначала боялся, теперь горжусь": истории казанских пап, которые открыли для себя грудничковое плавание

ремонт вмятин без покраски в москве в Москве

Не у нас

23 часа назад

Финские исследователи усомнились в численности населения планеты

Не у нас

день назад

ИИ за два дня решил задачу, на которую ученым потребовалось 10 лет

Новости Татарстана

6 часов назад

Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

Не у нас

20 часов назад

Ученые обнаружили в тропических грозах вспышки гамма-излучений

Новости Казани

день назад

Небо над Казанью снова закрыли
Новости Казани
минуту назад

Основательница продюсерского центра из Казани стала гостьей на «Шоу Воли»

Проекту исполнилось 4 года

Новости Татарстана

36 минут назад

Магдеев призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах Набережных Челнов

Интересное в Казани

5 часов назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

Новости Казани

2 часа назад

Экипаж автобуса в Казани помог беременной пассажирке после потери сознания

Не у нас

2 часа назад

Ученые рассказали, что клубника помогает улучшить память и снизить давление
На автосвалке в Казани после пожара обнаружили ...
Новости Казани
26 минут назад

На автосвалке в Казани после пожара обнаружили тело человека

Новости Казани

3 часа назад

Вагоновожатая из Казани переехала мужчину на путях: она получила наказание

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане роженица 3 года не может привлечь врачей за смерть ребёнка

Не у нас

4 часа назад

В Китае найден скелет, которому более 4000 лет
Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани