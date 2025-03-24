Зря радовались теплому марту: Вильфанд предрек возвращение трескучих морозов — новый прогноз с 26 марта

Жителей средней полосы России ожидает резкое понижение температуры в наступающие выходные.

По информации Гидрометцентра России, столбики термометров в Москве и других регионах снизятся на 7-8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил агентству «Интерфакс», что через столицу проходит холодный фронт, а циклон движется на восток. Это приведет к приходу холодных воздушных масс с северо-западного направления, что вызовет заметное похолодание.

«Эпоха супертеплой погоды завершилась», — отметил Вильфанд, добавив, что температура будет стремиться к климатической норме.

Прогноз на выходные: холодный фронт и заморозки

Ожидается, что в ночь на субботу температура в Москве опустится до нуля, а днем температура будет колебаться в пределах +3…+5 градусов. В воскресенье ночью температура составит от -1 до -6 градусов, а днем снова останется в пределах +3…+5 градусов.

Несмотря на похолодание, синоптики утверждают, что температура в выходные все еще будет немного выше обычных значений — в субботу на 3 градуса, а в воскресенье — на 1-2 градуса.

Температурные рекорды прошлой недели

Не так давно Москва пережила аномально теплую погоду, установив несколько температурных рекордов. 6 марта на ВДНХ температура достигла 6,8 градуса, побив рекорд 1995 года.

А 8 марта температура поднялась до +10,1 градуса, превысив рекорд 2020 года, сообщает progorod59.