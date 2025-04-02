«Зол и взбешён». Трамп грозит России новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении дополнительных санкций против России, если Москва будет препятствовать мирному процессу на Украине.

В интервью NBC News Трамп выразил недовольство позицией российского лидера Владимира Путина и подчеркнул, что намерен добиться прекращения конфликта, продолжающегося уже четыре года. ​

Если стороны не смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий, и Трамп сочтет, что ответственность лежит на России, он готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Планируется 25-процентный тариф на всю нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в США, который может быть введен в течение месяца при отсутствии прогресса в переговорах. ​

Кремль подтвердил продолжение диалога с Вашингтоном, несмотря на угрозы санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сложность обсуждаемых вопросов и необходимость дополнительных усилий для достижения мирного урегулирования. ​

Ранее Трамп выразил недовольство предложением Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов и формирования нового правительства. Американский президент намерен провести новый раунд телефонных переговоров с Путиным на следующей неделе. ​

Политолог Сергей Марков считает, что следует ожидать нового витка санкций со стороны США. По его мнению, Трамп стремится достичь компромисса, но, столкнувшись с трудностями в получении уступок от Украины и европейских стран, может усилить давление на Россию. Марков прогнозирует, что после усиления санкций Трамп к осени может вновь вернуться к переговорам.​

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде завершились двенадцатичасовые переговоры между Россией и США, на которых стороны договорились объявить мораторий на удары по энергетическим объектам. Несмотря на согласие Киева с условиями, украинская сторона продолжает нарушать договоренности.

28 марта с помощью американских ракет HIMARS были уничтожены объекты энергетической инфраструктуры, что вызвало критику со стороны Венгрии, назвавшей этот шаг нарушением суверенитета, сообщает aif.