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«Зол и взбешён». Трамп грозит России новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил России но...

m.kun.uz

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении дополнительных санкций против России, если Москва будет препятствовать мирному процессу на Украине.

В интервью NBC News Трамп выразил недовольство позицией российского лидера Владимира Путина и подчеркнул, что намерен добиться прекращения конфликта, продолжающегося уже четыре года. ​

Если стороны не смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий, и Трамп сочтет, что ответственность лежит на России, он готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Планируется 25-процентный тариф на всю нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в США, который может быть введен в течение месяца при отсутствии прогресса в переговорах. ​

Кремль подтвердил продолжение диалога с Вашингтоном, несмотря на угрозы санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сложность обсуждаемых вопросов и необходимость дополнительных усилий для достижения мирного урегулирования. ​

Ранее Трамп выразил недовольство предложением Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов и формирования нового правительства. Американский президент намерен провести новый раунд телефонных переговоров с Путиным на следующей неделе. ​

Политолог Сергей Марков считает, что следует ожидать нового витка санкций со стороны США. По его мнению, Трамп стремится достичь компромисса, но, столкнувшись с трудностями в получении уступок от Украины и европейских стран, может усилить давление на Россию. Марков прогнозирует, что после усиления санкций Трамп к осени может вновь вернуться к переговорам.​

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде завершились двенадцатичасовые переговоры между Россией и США, на которых стороны договорились объявить мораторий на удары по энергетическим объектам. Несмотря на согласие Киева с условиями, украинская сторона продолжает нарушать договоренности.

28 марта с помощью американских ракет HIMARS были уничтожены объекты энергетической инфраструктуры, что вызвало критику со стороны Венгрии, назвавшей этот шаг нарушением суверенитета, сообщает aif.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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