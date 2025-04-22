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Знаменитая закуска из слоеного теста: минимум усилий, а по вкусу - настоящий шедевр

Вкусные рулетики из слоёного теста с ветчиной, ...

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Рулетики из слоёного теста с ветчиной, сыром и чесноком

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Слоёное тесто бездрожжевое — 280 г
  • Ветчина — 150 г
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Петрушка свежая — 25 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — 1 щепотка (по вкусу)
  • Желток — 1 шт.

Приготовление:

  • Подготовка продуктов

Разморозьте слоёное тесто заранее (можно оставить на ночь в верхней камере холодильника). Разогрейте духовку до 180 градусов.

  • Начинка

Натрите сыр на крупной тёрке, мелко нарежьте ветчину. Растопите сливочное масло. Нарежьте петрушку и пропустите чеснок через пресс.

  • Приготовление чесночного масла

Добавьте петрушку, чеснок и соль в растопленное масло, тщательно перемешайте.

  • Подготовка теста

Отрежьте лист пергамента по размеру противня (35x30 см) и выложите размороженное тесто. Раскатайте его в пласт размером 22x27 см, до толщины 3 мм.

  • Смазка теста и добавление начинки

Смажьте тесто чесночным маслом с зеленью, оставив с одной из длинных сторон свободный край (1-2 см). Распределите нарезанную ветчину, а затем равномерно посыпьте сыром.

  • Формирование рулета

Плотно сверните тесто с начинкой в рулет, начиная с длинной стороны, оставив свободный край.

  • Нарезка и подготовка к выпечке

Разрежьте рулет на шайбочки толщиной 2-3 см. Перенесите рулетики вместе с пергаментом на противень, оставив между ними пространство. Смажьте поверхность теста желтком.

  • Выпекание

Поместите противень в разогретую духовку и выпекайте рулетики 25-30 минут, до золотистого цвета.

  • Подача

Готовые рулетики отделите от пергамента и выложите на тарелку. Подавать лучше с кетчупом или другим соусом.

Приятного аппетита!

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