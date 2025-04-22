Знаменитая закуска из слоеного теста: минимум усилий, а по вкусу - настоящий шедевр
pikabu.ru
Рулетики из слоёного теста с ветчиной, сыром и чесноком
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Слоёное тесто бездрожжевое — 280 г
- Ветчина — 150 г
- Сыр твёрдый — 150 г
- Петрушка свежая — 25 г
- Масло сливочное — 30 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — 1 щепотка (по вкусу)
- Желток — 1 шт.
Приготовление:
- Подготовка продуктов
Разморозьте слоёное тесто заранее (можно оставить на ночь в верхней камере холодильника). Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Начинка
Натрите сыр на крупной тёрке, мелко нарежьте ветчину. Растопите сливочное масло. Нарежьте петрушку и пропустите чеснок через пресс.
- Приготовление чесночного масла
Добавьте петрушку, чеснок и соль в растопленное масло, тщательно перемешайте.
- Подготовка теста
Отрежьте лист пергамента по размеру противня (35x30 см) и выложите размороженное тесто. Раскатайте его в пласт размером 22x27 см, до толщины 3 мм.
- Смазка теста и добавление начинки
Смажьте тесто чесночным маслом с зеленью, оставив с одной из длинных сторон свободный край (1-2 см). Распределите нарезанную ветчину, а затем равномерно посыпьте сыром.
- Формирование рулета
Плотно сверните тесто с начинкой в рулет, начиная с длинной стороны, оставив свободный край.
- Нарезка и подготовка к выпечке
Разрежьте рулет на шайбочки толщиной 2-3 см. Перенесите рулетики вместе с пергаментом на противень, оставив между ними пространство. Смажьте поверхность теста желтком.
- Выпекание
Поместите противень в разогретую духовку и выпекайте рулетики 25-30 минут, до золотистого цвета.
- Подача
Готовые рулетики отделите от пергамента и выложите на тарелку. Подавать лучше с кетчупом или другим соусом.
Приятного аппетита!
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