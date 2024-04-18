Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников

Мобильный оператор билайн возвращает доверие к телефонным звонкам с помощью сервиса «Этикетка» — позволяет вместе с абонентским номером показывать на экране телефона дополнительную проверенную информацию о том, кто звонит.

Теперь, если на экране высвечивается надпись «билайн» или «билайн бизнес» без указания на приложение-определитель, можно быть уверенным, что звонят именно сотрудники вашего оператора. Но важно помнить о том, что сама возможность и способ отображения «Этикетки» зависит от технических параметров сети и конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.

«Все звонки службы поддержки розничного бизнеса билайна идут с «Этикеткой». Когда наши операторы звонят клиентам, на экране телефона высвечивается короткий номер 0611 и надпись «билайн» или beeline. Если вы такого не увидели, но звонящий утверждает, что он «оператор билайна», можно с уверенностью говорить о том, что это мошенники», — объясняет Дмитрий Чернов, директор по обслуживанию клиентов розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».

«Идентификация исходящих звонков корпоративным клиентам стала приоритетной задачей при внедрении «Этикетки» в колл-центре билайна. Сегодня сервис помогает нам не только чаще дозваниваться до В2В клиентов, но и выстраивать разговор более лояльно: когда клиент видит, что звонит именно билайн бизнес, у него есть возможность принять решение, готов ли он прямо сейчас к общению или ответит позже. При этом этикетки будут разными в зависимости от вопроса, по которому звонит оператор. Например, «билайн бизнес», «экспертная поддержка билайн» или «техподдержка билайн бизнес»», — комментирует Юлия Паршуткина, директор по обслуживанию и поддержке продаж корпоративного блока ПАО «ВымпелКом».

Еще один интересный вариант «Этикетки» настроила дирекция билайна по работе с малым и средним бизнесом.