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Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников

Знай, кто звонит: как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников

Фото: freepik.com

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Мобильный оператор билайн возвращает доверие к телефонным звонкам с помощью сервиса «Этикетка» — позволяет вместе с абонентским номером показывать на экране телефона дополнительную проверенную информацию о том, кто звонит.

Теперь, если на экране высвечивается надпись «билайн» или «билайн бизнес» без указания на приложение-определитель, можно быть уверенным, что звонят именно сотрудники вашего оператора. Но важно помнить о том, что сама возможность и способ отображения «Этикетки» зависит от технических параметров сети и конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.

«Все звонки службы поддержки розничного бизнеса билайна идут с «Этикеткой». Когда наши операторы звонят клиентам, на экране телефона высвечивается короткий номер 0611 и надпись «билайн» или beeline. Если вы такого не увидели, но звонящий утверждает, что он «оператор билайна», можно с уверенностью говорить о том, что это мошенники», — объясняет Дмитрий Чернов, директор по обслуживанию клиентов розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».

«Идентификация исходящих звонков корпоративным клиентам стала приоритетной задачей при внедрении «Этикетки» в колл-центре билайна. Сегодня сервис помогает нам не только чаще дозваниваться до В2В клиентов, но и выстраивать разговор более лояльно: когда клиент видит, что звонит именно билайн бизнес, у него есть возможность принять решение, готов ли он прямо сейчас к общению или ответит позже. При этом этикетки будут разными в зависимости от вопроса, по которому звонит оператор. Например, «билайн бизнес», «экспертная поддержка билайн» или «техподдержка билайн бизнес»», — комментирует Юлия Паршуткина, директор по обслуживанию и поддержке продаж корпоративного блока ПАО «ВымпелКом».

Еще один интересный вариант «Этикетки» настроила дирекция билайна по работе с малым и средним бизнесом.

«Когда наши менеджеры звонят действующим клиентам, мы используем «Этикетку» с персонализацией. То есть на экране абонента появляется фамилия и имя нашего сотрудника, пчелка и «билайн бизнес» на кириллице или латинице. Если вы видите такую надпись на телефоне — смело берите трубку! Мы поговорим о вашем текущем договоре с нами или предложим варианты развития отношений. В ближайшее время «Этикетка» появится на всех номерах наших менеджеров», — рассказывает Галина Балукина, директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом».

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