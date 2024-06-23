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«Значительная часть военных отправятся домой»: прогнозы Глобы и Мессинга

Специальная военная операция на территории Украины, которая продолжается вот уже более двух лет, неустанно привлекает внимание СМИ и общественности.

Александр Баженов

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Специальная военная операция на территории Украины, которая продолжается вот уже более двух лет, неустанно привлекает внимание СМИ и общественности.

Длящийся столько времени конфликт перекроил геополитическую расстановку сил так, как это не происходило несколько десятков лет. Параллельно с попытками организовать мирные переговоры не прекращаются действия, направленные на эскалацию конфликта, рискующие довести до использования ядерного оружия. Всемирная нестабильность и неопределенность мотивирует искать хоть какие-то закономерности и предсказать, когда наступит мир.

Официальные представители государства воздерживаются от предсказаний относительно завершения специальной военной операции на территории Украины, но предсказания тарологов, астрологов, магов и математиков продолжают поступать.

Астролог Павел Глоба прогнозирует, что текущий 2024 год станет предвестником времени расцвета для России, в то время как во многих странах мира ожидается обострение их текущих проблем. Повышенная активность Солнца может привести к социальным тревогам в различных государствах. Глоба не исключает возможности возникновения прямых столкновений между Россией и НАТО уже осенью 2024 года. Также специалист высказал опасения относительно того, что в ходе проведения конфликта будет применено тактическое ядерное оружие

В своем прогнозе на текущий год астролог Тамара Глоба заявила, что вооруженный конфликт на Украине завершатся переговорами, но возобновятся в 2029 году.
Согласно прогнозам опытного математика Григория Кваши, территории Украины прекратит свое существование из-за исчерпания ресурсов в Киеве, а конфликт окончательно завершится в 2025 году. Интересно, что когда-то достаточно давно экстрасенс Вольф Мессинг предсказывал вооруженный конфликт между Украиной и Россией, а затем их последующее объединение, сообщает radio1.ru.

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