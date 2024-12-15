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Значимое заявление Пескова: стало известно, когда кончится СВО

В недавнем заявлении, переданном ТАСС, представ...

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В недавнем заявлении, переданном ТАСС, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Песков указал, что достижение этих целей возможно как в результате военных действий, так и в ходе переговоров, пигет news.ru.

Позиция Киева и Москвы

Песков также отметил, что украинская сторона на данный момент отказывается от переговоров по урегулированию кризиса, что является причиной продолжения СВО. В связи с этим Москва намерена продолжать операцию до достижения "победного конца".

Переговоры и требования Украины

С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом настаивал на необходимости приглашения Украины в НАТО как условия для завершения конфликта. Зеленский уверен, что начинать диалог с Россией нужно только с позиции силы и призвал к расширению военного присутствия Запада на территории Украины.

Перспективы прекращения огня

Тем временем, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже 25 января или около того. По его словам, Дональд Трамп поставил ультиматум как Киеву, так и Москве, что может ускорить процесс мирного урегулирования.

Общий контекст и следующие шаги

Эти заявления и действия отражают сложную многомерность текущего конфликта, где каждая сторона выдвигает свои требования и условия для возможного мирного разрешения. В это напряженное время международное сообщество остается внимательным к развитию событий, надеясь на достижение стабильности и мира в регионе.

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