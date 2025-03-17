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Жизнь закончила через 7 минут после клонирования: что стало с козлом после воскрешения

Научное сообщество с восторгом сообщило о том, ...

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Научное сообщество с восторгом сообщило о том, что им удалось вернуть к жизни вымершее животное, но, к сожалению, этот успех оказался краткосрочным.

Несмотря на значительные усилия современной науки по воссозданию исчезнувших видов через клонирование, на данный момент достижения в этой области ограничены лишь временными появлениями отдельных особей.

Одним из самых известных экспериментов стало клонирование пиренейского козла букардо, вымершего в 2000 году. Вдохновленные успешным клонированием овечки Долли, международная группа ученых из Испании и Франции использовала схожую методику для восстановления этого вида, исчезнувшего в результате человеческой деятельности.

Для создания клона был использован биологический материал последней самки букардо, умершей в 1999 году. Ученые создали 439 эмбрионов, из которых 208 были перенесены в организмы животных родственных видов. Однако лишь одна попытка увенчалась рождением козленка, который, увы, прожил всего семь минут из-за серьезной легочной патологии.

Несмотря на трагический исход, эксперимент доказал научную возможность клонирования вымерших животных, особенно тех, что исчезли в результате человеческого вмешательства. Этот опыт открывает новые перспективы для восстановления утраченного биоразнообразия и разработки методов сохранения исчезающих видов, пишет rusamara.com.

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