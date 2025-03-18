"Жизнь в марте будет разрушена": Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ждут неожиданные неприятности

Конец марта принесет важное астрономическое событие – частичное солнечное затмение. По мнению астролога Павла Глобы, его влияние будет ощущаться в течение месяца и затронет разные сферы жизни.

Что это значит для вас?

Влияние затмения

Затмение создаст энергетику, способствующую завершению старых дел, отказу от ненужного и переосмыслению планов. Это хорошее время для подведения итогов и избавления от того, что больше не приносит пользы.

Какие знаки зодиака почувствуют влияние сильнее всего?

Овен, Весы, Рак, Козерог – будьте осторожны, возможны неожиданные ситуации и ошибки, которые могут серьезно повлиять на вашу жизнь. Действуйте осмотрительно.

– будьте осторожны, возможны неожиданные ситуации и ошибки, которые могут серьезно повлиять на вашу жизнь. Действуйте осмотрительно. Лев, Стрелец, Водолей, Близнецы – у вас появятся новые возможности и интересные предложения. Однако не стоит начинать крупные проекты.

– у вас появятся новые возможности и интересные предложения. Однако не стоит начинать крупные проекты. Телец, Дева, Скорпион, Рыбы – влияние затмения будет минимальным, за исключением тех, у кого в личном гороскопе есть напряженные аспекты Лунных узлов.

Совет астролога

Используйте этот период для самоанализа и завершения дел. Не спешите с важными решениями, особенно если чувствуете эмоциональную нестабильность.

Затмение – это не только астрономическое явление, но и время для внутренних изменений. Главное – не бояться перемен и слушать себя!