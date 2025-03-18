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"Жизнь в марте будет разрушена": Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых ждут неожиданные неприятности

Конец марта принесет важное астрономическое соб...

peacemessengers.info

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Конец марта принесет важное астрономическое событие – частичное солнечное затмение. По мнению астролога Павла Глобы, его влияние будет ощущаться в течение месяца и затронет разные сферы жизни.

Что это значит для вас?

Влияние затмения
Затмение создаст энергетику, способствующую завершению старых дел, отказу от ненужного и переосмыслению планов. Это хорошее время для подведения итогов и избавления от того, что больше не приносит пользы.

Какие знаки зодиака почувствуют влияние сильнее всего?

  • Овен, Весы, Рак, Козерог – будьте осторожны, возможны неожиданные ситуации и ошибки, которые могут серьезно повлиять на вашу жизнь. Действуйте осмотрительно.
  • Лев, Стрелец, Водолей, Близнецы – у вас появятся новые возможности и интересные предложения. Однако не стоит начинать крупные проекты.
  • Телец, Дева, Скорпион, Рыбы – влияние затмения будет минимальным, за исключением тех, у кого в личном гороскопе есть напряженные аспекты Лунных узлов.

Совет астролога
Используйте этот период для самоанализа и завершения дел. Не спешите с важными решениями, особенно если чувствуете эмоциональную нестабильность.

Затмение – это не только астрономическое явление, но и время для внутренних изменений. Главное – не бояться перемен и слушать себя!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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