Жизнь работающих россиян переменится на до и после с 1 января: что станет с зарплатами

Константин Ордов прогнозирует впечатляющий рост заработных плат в России, особенно в цифровой отрасли. По его оценкам, зарплаты могут увеличиться на 15–20% уже к 2025 году, что связано с растущим спросом на специалистов с уникальными навыками.

Усиление спроса на цифровые компетенции

В цифровом секторе, где компетенции и навыки работников являются ключевыми, зарплаты растут наиболее динамично. Это обусловлено дефицитом квалифицированных специалистов, что приводит к повышенному спросу на их услуги и, как следствие, к увеличению оплаты их труда.

Проблема индексации зарплат

Как отмечает эксперт, далеко не всем работодателям нравится идея индексировать зарплаты в соответствии с реальным уровнем инфляции. Во многих компаниях повышение оплаты труда происходит только по насущной необходимости, что заставляет сотрудников либо искать новое место работы, либо активнее проявлять себя на текущих позициях для достижения увеличения дохода.

Новации в Трудовом кодексе РФ

Кроме того, с марта 2025 года предстоит внедрение изменений в Трудовой кодекс России, включая введение понятия наставничества. Это изменение предусматривает возможность получения дополнительной надбавки за обучение новых сотрудников, что также может способствовать повышению уровня заработных плат.

Заключение

Прогнозы увеличения зарплат в России отражают общий тренд на усиление значимости квалификации и уникальных навыков на рынке труда. Рост заработной платы в цифровой сфере, изменения в Трудовом кодексе и необходимость адаптации к новым экономическим реалиям формируют новый ландшафт для российского рынка труда, предлагая как новые возможности, так и вызовы для работников и работодателей.