Жизнь работающих россиян переменится на до и после с 1 января 2025: что станет с зарплатами

Константин Ордов, руководитель Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, прогнозирует значительное увеличение зарплат в России в 2025 году, особенно в цифровой индустрии. По его словам, величина прироста может составить 15–20%, что в основном связано с высоким спросом на уникальные навыки и компетенции в этой сфере.

Дефицит специалистов стимулирует рост зарплат

В условиях острой нехватки квалифицированных специалистов в цифровых технологиях, работодатели готовы предлагать значительно выше зарплаты для привлечения и удержания ценных работников. Однако, как отмечает Ордов, не все компании могут себе позволить такие повышения, особенно в сегментах, где не принято индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией.

Индексация зарплат и новые возможности для сотрудников

Многие российские компании, по словам Ордова, могут не увеличивать зарплаты автоматически, что заставляет сотрудников искать альтернативные пути для улучшения своего финансового положения, включая смену работы или более активное проявление инициативы на текущем месте.

Наставничество как фактор роста доходов

Среди значимых нововведений, которые могут повлиять на зарплаты, Ордов выделяет введение в Трудовой кодекс РФ понятия наставничества с марта 2025 года. Это изменение позволит опытным сотрудникам получать дополнительные надбавки за обучение новичков, что не только способствует распространению знаний и умений, но и увеличивает их заработные платы.

Вывод

Прогнозы Константина Ордова отражают значительные изменения на российском рынке труда, особенно в высокотехнологичных отраслях, где спрос на квалифицированные кадры остается высоким. Рост зарплат в этих секторах является признаком технологического развития и потребности в уникальных компетенциях, что делает профессиональное развитие и адаптацию приоритетами для современных работников.