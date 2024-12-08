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Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января: что теперь будет с зарплатами

Константин Ордов, директор Высшей школы финансо...

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Константин Ордов, заявил о высоких шансах увеличения заработка по всей России в 2025 году, особенно это затронет сферу цифровых технологий. По его словам, в этом секторе зарплаты могут вырасти на 15–20%, благодаря высокому спросу на специалистов с уникальными навыками.

Дефицит квалифицированных кадров стимулирует рост зарплат

Специалисты в области цифровых технологий испытывают повышенный спрос, что ведет к увеличению зарплат из-за ограниченного предложения квалифицированных кадров. Компании готовы предлагать премиальные условия для привлечения и удержания талантливых работников.

Повышение зарплат в других секторах остаётся под вопросом

Константин Ордов также отмечает, что не во всех отраслях работодатели готовы повышать зарплаты. В многих компаниях зарплаты не индексируются автоматически с учётом инфляции, что оставляет работников без ожидаемого увеличения доходов. В такой ситуации сотрудникам может потребоваться искать альтернативные пути для увеличения своего дохода, включая смену работы или активное продвижение на текущем месте.

Изменения в Трудовом кодексе и влияние на зарплаты

Нововведение в Трудовой кодекс РФ, предусматривающее введение наставничества с марта 2025 года, также способно повлиять на заработные платы. Сотрудники, обучающие новичков, смогут получать дополнительные выплаты, что увеличит их общий доход.

Эти прогнозы и изменения могут существенно повысить мотивацию и жизненный уровень российских работников. Важно, чтобы как работодатели, так и работники были к этому готовы и могли адаптироваться к новым реалиям на рынке труда, используя возможности для личного и профессионального роста.

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