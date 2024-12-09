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Жизнь работающих россиян изменится на до и после с 1 января 2025: что теперь будет с зарплатами

Константин Ордов, находящийся во главе Высшей ш...

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Константин Ордов, находящийся во главе Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, делится прогнозами относительно значительного увеличения заработных плат в следующем году. Особенно актуально это будет для сферы цифровых технологий, где заработки больше зависят от уникальных навыков специалистов, чем от общей экономической ситуации.

Рост зарплат в IT и цифровых отраслях

В области цифровых технологий заработные платы могут вырасти на 15–20%. Это объясняется не только спросом на специалистов с уникальными компетенциями, но и острой нехваткой таких кадров на рынке. Работодатели готовы предложить высокую зарплату за востребованные умения, что приводит к активной конкуренции за лучшие кадры в этой сфере.

Возможности и ограничения для повышения зарплат

Несмотря на положительные тенденции, стоит отметить, что не все компании могут себе позволить такие повышения. Многие работодатели не проводят регулярную индексацию зарплат, что может означать, что повышение оплаты труда без существенных оснований остается маловероятным. Для улучшения своего финансового положения, работникам, возможно, придется искать новую работу или демонстрировать высокую производительность и инициативу.

Нововведения в трудовом законодательстве

С марта 2025 года ожидаются изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации, связанные с введением понятия наставничества. Это позволит опытным сотрудникам получать дополнительные выплаты за обучение новых коллег, что также может сыграть свою роль в увеличении общего уровня оплаты труда в компаниях.

Заключение

Прогнозы Константина Ордова указывают на потенциальные возможности для профессионального и финансового роста в России, особенно в цифровой сфере. Одновременно, предстоящие изменения в законодательстве могут предложить новые формы стимулирования и вознаграждения для трудящихся. Эти изменения акцентируют важность адаптации и готовности к новым условиям работы как для работников, так и для работодателей.

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