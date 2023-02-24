Newsweek: бойцы ВСУ на передовой в Артёмовске живут около четырёх часов

В районе Артёмовска (Бахмута - украинское название) продолжаются ожесточённые бои. На данном участке фронта новобранцы ВСУ в среднем живут не более четырёх часов. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на американского наёмника Троя Оффенбекера.

Трой воюет в составе Иностранного легина и сейчас находится под Бахмутом. Происходящее бывший морской пехотинец назвал коротко и емко - "мясорубкой".

По словам Оффенбекера, атаки российской армии в Артёмовске не прекращаются, а артиллерия работает день и ночь. Наёмник не уверен, как долго украинские войска смогут удерживать город. Он отметил, что российское наступление уже началось.

