Новости России
· Служба новостей

"Живут меньше, чем мотыльки": подсчитано, сколько часов в среднем живут бойцы ВСУ на передовой в Артемовске

Newsweek: бойцы ВСУ на передовой в Артёмовске живут около четырёх часов
"Живут меньше, чем мотыльки": подсчитано, сколько часов в среднем живут бойцы ВСУ на передовой в Артемовске

Фото: sila-rf.ru

В районе Артёмовска (Бахмута - украинское название) продолжаются ожесточённые бои. На данном участке фронта новобранцы ВСУ в среднем живут не более четырёх часов. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на американского наёмника Троя Оффенбекера.

Трой воюет в составе Иностранного легина и сейчас находится под Бахмутом. Происходящее бывший морской пехотинец назвал коротко и емко - "мясорубкой".

По словам Оффенбекера, атаки российской армии в Артёмовске не прекращаются, а артиллерия работает день и ночь. Наёмник не уверен, как долго украинские войска смогут удерживать город. Он отметил, что российское наступление уже началось.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ужас, которого не было уже 139 лет": синоптики дали пугающий прогноз на март 2023 года

Новости России

день назад

"Подоплека там простая - их опустили": Комбат Ходаковский рассказал, что не поделили ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ

удаление плесени в квартире цена

Новости России

13 часов назад

Водкой здесь и не пахнет: Назван главный алкогольный напиток россиян

Редакция помогает

2 дня назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть

волейбол для детей в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

"Потрясет весь земной шар": российский ученый назвал даты, когда в 2023 году ждать большой беды

Новости России

21 час назад

«Не вздумайте привязывать карту»: Росконтроль предупредил всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Новости Казани

день назад

"Угроза ракетного удара": в нескольких городах России, включая Казань, объявили воздушную тревогу, в МЧС РФ все объяснили

Новости Казани

день назад

В Казани будут изъяты участки с домами для реконструкции Горьковского шоссе
Новости Казани
2 дня назад

Шестеро срочников погибли в Курской области, единственным выжившим в огненном аду оказался солдат из Казани

Шестеро срочников погибли в Курской области, единственным выжившим в огненном аду оказался солдат из Казани

Новости России

час назад

"Живут меньше, чем мотыльки": подсчитано, сколько часов в среднем живут бойцы ВСУ на передовой в Артемовске

Новости мира

час назад

"Уберите эту тряпку": активисты на заседании ОБСЕ развернули украинский флаг и нарвались на неприятности

Новости мира

час назад

Развертывают технику, нагнали людей на границу: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

Новости России

10 часов назад

Можно смело брать – блины будут идеальными: Роскачество назвало лучшие марки муки
Закрытая в квартире женщина в Казани выпала с шестого этажа, встала и спокойно пошла домой
Новости Казани
час назад

Закрытая в квартире женщина в Казани выпала с шестого этажа, встала и спокойно пошла домой

Новости России

день назад

Им очень хочется ударить в центр России: США передадут Киеву дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS

Новости Казани

день назад

В Казани на свет появился малыш весом менее 1 килограмма

Новости Казани

день назад

"Ад кромешный": МЧС Татарстана предупредило об опасной непогоде 23 февраля
Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение
Редакция помогает
4 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение