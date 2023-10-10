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Жившие в СССР сходу вспомнят названия этих 7 городов — молодежь сломает мозг

Жившие в СССР сходу вспомнят названия этих 7 городов — молодежь сломает мозг

Фото: социальные сети

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Многие привыкли к современным названиям городов в РФ, но жившие в советские годы еще помнят, что многие города в СССР носили иные названия, и они душу греют до сих пор.

Причины для смены названий были разными - от политических до исторических.

  • Санкт-Петербург — раньше был известен как Ленинград (1924-1991), а до этого как Петроград (1914-1924).
  • Волгоград — до 1961 года этот город носил имя Сталинград.
  • Нижний Новгород — в период с 1932 по 1990 год город был известен как Горький.
  • Калининград — до 1946 года назывался Кёнигсберг.
  • Екатеринбург — в период с 1924 по 1991 год этот город был известен как Свердловск.
  • Тверь — с 1931 по 1990 год город назывался Калинин.
  • Самара — с 1935 по 1991 год была известна как Куйбышев.
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