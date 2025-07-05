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· 16+ · Екатерина Баранова

За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не ела ни ягод, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было это одно блюдо

В то время как современные тренды в питании и ж...

azh.kz

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Современные советы по здоровью и долголетию часто включают рекомендации об исключении углеводов, добавлении зелени и обязательной медитации. Однако одна женщина, которая прожила 117 лет, доказала, что для долгой жизни не нужно следовать модным трендам.

Всё, что ей помогло, — это простота, размеренность и внутреннее спокойствие.

Она не прибегала к строгим диетам и не употребляла «суперпродукты». Её питание было обычным, без излишней концентрации на витаминах и минералах. Важнее всего для неё была стабильность, а не стремление «исправить» что-то в рационе.

Каждый день она находила время для движения, но не перегружала себя. Прогулки на свежем воздухе и добрые слова от близких — этого было достаточно. Женщина верила, что для долгого и счастливого существования главное — душевное спокойствие и забота о себе без излишеств.

Медики подтверждают, что соблюдение баланса в жизни — это ключ к долголетию. Здоровый сон, хорошее настроение и отсутствие перегрузок имеют большее значение для здоровья, чем следование последним трендам в питании. Жизнь — это не гонка, а гармония, которую важно понимать и чувствовать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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