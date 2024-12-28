Жительницу приграничного села в Курской области держали в подвале бойцы ВСУ

В Курской области украинские военные удерживали пенсионерку в погребе её собственного дома на протяжении четырех дней. По словам женщины, её жилище стало стратегически удобной точкой для наблюдения, что и привело к этому захвату, сообщает RT.

Женщина рассказала, что военные объяснили свои действия тем, что её присутствие мешает их операциям. В результате её и других жильцов дома отправили в подвал. «У нас была хорошая позиция. Всё вокруг было видно. Чтобы мы не отвлекали их, они просто заперли нас в погребе», — поделилась пенсионерка о своих переживаниях.

К погребу для охраны был приставлен солдат с автоматом, а сами военные использовали продукты, находившиеся в доме, для приготовления еды. Спустя четыре дня украинские бойцы покинули дом, уехав на машине, после чего пенсионерка смогла выбраться из подвала.

Женщина не уточнила, были ли с ней в подвале другие люди, но подчеркнула, что удержание стало для неё настоящим испытанием, сообщает LIFE.