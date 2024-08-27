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Жительница Владимирской области выиграла 100 тыс. бонусов Спасибо

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В банке подвели итоги акции «Бонусы за перевод части зарплаты в Сбер», которая проходила в июне и июле 2024 года. Для участия достаточно было переводить часть зарплаты в Сбер, используя сервис «Как зарплатный».

Сбер предлагает пользоваться привилегиями зарплатных клиентов даже тем, кто пока не может сменить свой зарплатный банк. Для этого необходимо переводить часть дохода на карту Сбера ежемесячно — и тогда на третий месяц открывается доступ к привилегиям: пониженной ставке по кредиту (до 1 процентного пункта включительно), повышенной доходности по вкладам и накопительным счетам, подписке СберПрайм на 3 месяца всего за 1 рубль. А также скидкам от партнёров банка: 15% на оформление налогового вычета и годовую подписку на юридические услуги от СберПраво, 30% на связь от СберМобайла, 25% на любые анализы от СберЗдоровья.

Переводить часть зарплаты на Сбер можно как вручную, так автоматически, подключив автоперевод себе из другого банка в приложении СберБанк Онлайн. Можно настроить до трёх разных дат совершения перевода из любых банков по СБП — это удобно, если зарплата приходит несколько раз в месяц. Услуга бесплатная, при необходимости её легко отменить в разделе «Автоплатежи и автопереводы».

Победителями акции «Бонусы за перевод» стали 1,5 тыс. человек. Они выиграли 1 тыс. либо 10 тыс. бонусов Спасибо, а главный приз — 100 тыс. бонусов — достался жительнице Владимирской области. Потратить бонусы можно у партнёров программы лояльности СберСпасибо.

Светлана, победительница акции, жительница Владимирской области:
«Победа в акции стала приятной неожиданностью. Я давно пользуюсь картой Сбера, но больше не получаю на нее зарплату. И недавно узнала, что можно переводить на Сбер часть дохода из другого банка и продолжить получать больше выгоды от сервисов Сбера. Как оказалось, это очень просто, буквально в пару кликов в мобильном приложении. Обычно я трачу бонусы Спасибо на крупные покупки, заказывая что-то на Мегамаркете. На выигрыш уже купила себе новый телефон, оплатив бонусами».

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Сервис "Как Зарплатный" стартовал в 2023 году. Он подходит тем, кто пока не может получать зарплату на Сбер, но хочет пользоваться продуктами и услугами банка на выгодных условиях. По итогам первого полугодия 2024 года к проекту присоединились свыше 1 млн активных участников. А недавно мы упростили и сам процесс: теперь можно настроить автоперевод нужной суммы в мобильном приложении Сбера и забыть о переводах вручную».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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