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Жители удаленных территорий получат доступ к спутниковому интернету

МегаФон и российская аэрокосмическая компания Б...

Фото: пресс-служба БЮРО 1440

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МегаФон и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в «ИКС Холдинг»), создающая собственную низкоорбитальную спутниковую группировку, заключили договор о предоставлении услуги широкополосной передачи данных. В результате сотрудничества абоненты сотового оператора получат доступ к спутниковому интернету нового поколения.

МегаФон стал первым федеральным оператором связи, заключившим комплексный договор о подключении к каналам спутниковой связи БЮРО 1440 своих базовых станций. В рамках первого этапа сотрудничества будет подключено 500 станций, что позволит абонентам МегаФона получать качественный интернет.

К системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440 будут подключены в первую очередь базовые станции, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть и которые сейчас работают от сигнала с геостационарных спутников. Переход на низкую орбиту значительно повышает скорость передачи данных и снижает сетевую задержку в сравнении с аппаратами, находящимися на высокой геостационарной орбите.

Таким образом сотрудничество оператора и аэрокосмической компании решит проблему с предоставлением полноценной связи стандарта LTE в удаленных районах России.

Договор предусматривает постепенное расширение географии проекта и направлений сотрудничества. В частности, возможен обмен технологиями и использование БЮРО 1440 инфраструктуры мобильного оператора.

МегаФон стал стратегическим партерном БЮРО 1440 с момента начала реализации спутникового проекта в 2020 году.

«МегаФон является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие – ключевой приоритет в нашей деятельности. Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена. Эти работы требуют комплексного подхода, включающего в том числе использование спутниковой связи. Партнёрство с БЮРО 1440 позволит МегаФону укрепить лидерство за счет предоставления качественного сервиса на территориях, где ранее это было невозможно», – говорит технический директор МегаФона Алексей Титов.

«Сотрудничество БЮРО 1440 с крупным федеральным оператором связи – важный шаг для компании на пути к цели по обеспечению спутниковой связью всей территории России. Благодаря нашей совместной работе абоненты МегаФона получат спутниковый интернет нового поколения с высокой скоростью и низкими задержками, что расширит возможности для бизнеса и населения. Жители на удаленных территориях смогут пользоваться современными онлайн-сервисами и видеоконференцсвязью, телемедициной и возможностями онлайн-образования», – комментирует заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам БЮРО 1440 Дмитрий Агафонов.

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