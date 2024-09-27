Жители регионов смогут обучиться продакт-менеджменту

Интенсив «Разработка и управление продуктом. Всё, что нужно знать PO junior+» проводят Сбер и АНО «Неймарк»

Пройти обучение по продакт-менеджменту можно в онлайн формате из любого города страны. Для этого необходимо подать заявку на сайте. Очные занятия также предусмотрены для желающих, они состоятся в межвузовском нижегородском ИТ-кампусе «Неймарк» в Нижнем Новгороде.

Соглашение об этом заключили руководитель Дирекции академических партнёрств Сбербанка Ольга Цуканова и директор АНО «Проектный офис ИТ-Кампуса Нижегородской области «Неймарк» Валерий Черепенников. Документ подписали на стратегической сессии «Синергия образования и бизнеса» в Нижнем Новгороде, организованной Центром исследований и разработки Сбера.

Стороны договорились о совместной реализации образовательной программы дополнительного профессионального образования «Разработка и управление продуктом. Всё, что нужно знать PO junior+». Запустить программу стороны планируют до конца текущего года.

Стороны планируют осуществлять совместную подготовку обучающихся по направлениям исследования рынка и анализа пользователей, разработки и управления продуктом, продуктовой аналитики и управления командой. Для слушателей программы ДПО будет открыта возможность трудоустройства в Сбере, их участия в практиках и проектной деятельности.

Специалисты Сбера будут выступать перед обучающимися, в том числе с открытыми лекциями и мастер-классами. Эксперты компании также планируют участвовать в экспертной оценке и формировании рекомендаций по профилю образовательной программы, определении тем курсовых, выпускных квалификационных и других работ.

Специалисты Центра исследований и разработки создали образовательную программу, опираясь на потребности рынка и практические знания. При этом ИТ-кампус «НЕЙМАРК» по итогу обучения будет выдавать подтверждение о завершении обучения в соответствии с федеральными госстандартами. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе, выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Ольга Цуканова, руководитель Дирекции академических партнёрств Сбербанка:

«Наш совместный интенсив с "Неймарком" даст возможность для участников погрузиться в мир продакт-менеджмента на практике. Мы делаем акцент на прикладных навыках, которые востребованы в индустрии прямо сейчас. Привлекая экспертов Сбера, мы обеспечиваем актуальность знаний. Так мы не только обучаем, но и способствуем развитию карьеры молодых специалистов в сфере ИТ. Мы надеемся, что этот курс не только даст участникам необходимые знания, но и поможет им сделать первый шаг в карьере продакт-менеджера, возможно, даже в команде Сбера».