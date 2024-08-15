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Жители ПФО назвали самые удобные устройства с голосовыми помощниками

98% жителей Приволжского федерального округа (П...

Фото: пресс-служба ВТБ

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98% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) знают, что такое голосовой помощник. Хотя бы один раз им пользовались ⅔ респондентов, следует из опроса ВТБ. Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона (83%). Однако среди другой техники жители Приволжья назвали и более экзотические варианты, такие как бытовая техника и приборы освещения.

Вслед за смартфоном 29% назвали среди нескольких удобных для этого устройств смарт колонку или станцию, 21% – ноутбук и умное ТВ. Также голосовой помощник запускают с планшета, с умных часов и на бортовом компьютере своего автомобиля. Самые экзотические варианты – с бытовой техники и приборами освещения – назвали 6% и 2% соответственно. Ассистенты могут управлять чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником, посудомойкой, душем, верхним светом и настольными лампами и проч.

Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства пользователей – поиск информации в интернете и ответы на интересующие вопросы (63% жителей ПФО выбирали эти варианты), прогноз погоды (54%). Чуть менее популярен функционал музыкального плеера (49%) и виртуального секретаря (функции будильника и напоминаний, поиска документов, создания записей). 42% респондентов использует голосового помощника для навигации, а 40% - для прослушивания новостей. Еще 29% просят ассистента поддержать разговор, а 25% – поставить аудиокнигу.

Голосовые помощники также востребованы у россиян в финансовой сфере. Около половины опрошенных считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом – запрос баланса по картам и счетам (47%), финансовое консультирование (44%), ежедневные рутинные операции (38%) и финансовые новости (38%). Почти каждый третий житель ПФО (29%) с помощью голосового помощника получает инвестиционные советы, а каждый пятый – управляет семейным бюджетом.

“Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвёртый пользователь применяет их для операций daily-banking. Мы видим запрос на расширение функций голосовых помощников и предполагаем, что в будущем все более востребованными станут сервисы семейного банкинга с голосовым управлением", – прокомментировал начальник управления "Контактный центр" банка ВТБ Руслан Фазилов.

*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

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