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Жители новых регионов получили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1 млрд рублей

С момента запуска ипотеки ВТБ в новых регионах ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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С момента запуска ипотеки ВТБ в новых регионах общий объем выданных кредитов превысил 1 миллиард рублей. Абсолютное большинство заемщиков воспользовались программой государственной поддержки со ставкой 2%.

Практически все ипотечные сделки (95%) приходятся на рынок новостроек. По данным ВТБ, средний размер кредита составляет 5,4 миллиона рублей. Наибольшую активность в оформлении ипотеки проявляют жители Луганска и Мариуполя.

"ВТБ нацелен на поддержку жителей новых регионов и создание условий для повышения качества их жизни. Ипотека по льготной ставке 2% позволяет многим семьям приобрести жилье и уверенно смотреть в будущее. Мы считаем, что развитие таких программ имеет большое значение для восстановления и дальнейшего развития этих территорий", — отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

ВТБ вышел на рынок ипотеки Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году: с августа стали доступны базовые программы банка, с ноября - льготная ипотека под 2%. Клиенты могут подать заявку на кредит через партнеров банка, на официальном сайте или в офисе ВТБ. Место регистрации заёмщика, в том числе по льготной программе под 2%, значения не имеет: оформить сделку могут как жители новых регионов, так и клиенты, принявшие решение о переезде. Получить ипотеку можно в отделении банка или онлайн.

Банк последовательно расширяет доступ к своим финансовым услугам для жителей новых регионов. Помимо ипотеки на базовых условиях и с господдержкой, им доступны кредитные и дебетовые карты, вклады и накопительные счета, потребительские и автокредиты. ВТБ активно развивает свою филиальную сеть: первые точки обслуживания для розничных клиентов в крупнейших городах Донецкой Народной Республики – Донецке и Мариуполе, Запорожской области – Бердянске и Мелитополе открылись в ноябре 2024 года. На сегодняшний день в новых регионах работает 7 точек обслуживания и 8 мультиформатных офисов.

Полная стоимость кредита 24,671% – 31,764%.
Ставка 2,00% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 10,1%.
Программа распространяется на покупку в Луганской или Донецкой народной республике, строящегося жилья у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию.
Сумма кредита — до 6 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе.
С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только одну ипотеку по одной из программ с господдержкой.
Условия действительны с ДД.ММ.ГГГГ г. до даты изменения банком условий кредитования.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.
Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

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