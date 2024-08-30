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Жители Нижегородской области часто обращаются по ДМС к неврологам, а Мордовии – к кардиологам

СберСтрахование проанализировала обращения жите...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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СберСтрахование проанализировала обращения жителей по полисам ДМС в регионах обслуживания Волго-Вятского банка и выяснила, какие 10 медицинских услуг наиболее популярны в каждом регионе. Об этом заявил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

Терапевт является одним из самых посещаемых специалистов по ДМС почти во всех регионах обслуживания Волго-Вятского банка. В Марий Эл он возглавляет топ (5%), опережая по популярности неврологов (2,9%). В Кировской области наряду с консультацией терапевта (5,9%) и невролога (3 %) клиенты часто получают направления к отоларингологам (2,5%).

Жители Мордовии нередко обращаются за помощью к кардиологам (3,4%), Владимирской — к гастроэнтерологам (2,4%), а Нижегородской — к неврологам (3%).

Если говорить о медицинских процедурах, то жители Нижегородской области чаще всего получают направления на общие исследования (5%), физиотерапию (4%) и анализ крови (2,7%). В Марий Эл популярны массаж (4%) и иглоукалывание (3,5%).

Лечат кариес и устанавливают пломбы по ДМС в Чувашии (3,2%), Удмуртии (2.9%) и Татарстане (2,7%). Исследования на гормоны щитовидной железы часто делают жители Кировской области (2,5%), в Пермском крае — анализ крови (3,7%).

С января по июль медицинские страховые полисы в СберСтраховании оформили 25 тыс. жителей регионов обслуживания Волго-Вятского банка.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:
«Сегодня все больше людей выбирают программы добровольного медицинского страхования, поскольку они не только предоставляют доступ к широкому спектру медицинских услуг, но и дают уверенность, что в случае необходимости помощь будет оказана быстро и профессионально. Одно из ключевых преимуществ такого полиса — грамотная маршрутизация пациентов. Сотрудники страховой компании помогают застрахованным выбрать подходящего специалиста, тем самым минимизируя риски неправильного самолечения. С помощью полиса ДМС можно выбрать медицинское учреждение и нужного специалиста из широкого перечня клиник-партнёров, а также получить доступ к профилактическим программам. Это позволяет поддерживать здоровье на высоком уровне, предотвращать развитие хронических заболеваний и снижать риск серьёзных осложнений».

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