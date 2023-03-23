Житель Казани отправил на нужды террористов ИГИЛ* полмиллиона рублей и может сесть на 15 лет

Жителю Казани грозит до 15 лет тюрьмы за отправку полумиллиона рублей на нужды ИГИЛ*

Молодой парень может отправиться в тюрьму на 15 лет за то, что спонсировал террористов. По данным SHOT, 22-летний житель столицы Татарстана перевел банковским переводом на нужды террористов ИГИЛ* 550 тысяч рублей.

Установлено, что житель Казани являлся безработным гражданином Таджикистана, и всего он проспонсировал террористов дважды. В первый раз перевод составил 350 тысяч, а во второй - еще 200 тысяч.

Полицейские быстро установили личность "благотворителя" и задержали плодозреваемого.

Сообщается, что сейчас он водворен в СИЗО, возбуждено дело по уголовной статье о содействии террористической деятельности.

* - запрещенная в РФ террористическая организация