Житель Казани отправил на нужды террористов ИГИЛ* полмиллиона рублей и может сесть на 15 лет
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Молодой парень может отправиться в тюрьму на 15 лет за то, что спонсировал террористов. По данным SHOT, 22-летний житель столицы Татарстана перевел банковским переводом на нужды террористов ИГИЛ* 550 тысяч рублей.
Установлено, что житель Казани являлся безработным гражданином Таджикистана, и всего он проспонсировал террористов дважды. В первый раз перевод составил 350 тысяч, а во второй - еще 200 тысяч.
Полицейские быстро установили личность "благотворителя" и задержали плодозреваемого.
Сообщается, что сейчас он водворен в СИЗО, возбуждено дело по уголовной статье о содействии террористической деятельности.
* - запрещенная в РФ террористическая организация