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Зима ворвется резко и без стука: синоптик Роман Вильфанд озвучил россиянам новый прогноз на Пасху — нас ждут снег и морозы

Роман Вильфанд сообщил, что последний снег в Мо...

youcut.ru

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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что к 20 апреля, в день Пасхи, в Москве и области, скорее всего, растает последний снег.

Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру», отметив, что дневные температуры в этот период будут на 2–3 градуса выше нормы.

Когда начнётся активное таяние снега?

Согласно прогнозам, устойчивое повышение температуры начнётся уже с 14 апреля. В понедельник температура воздуха в Москве достигнет около +10 градусов, а во вторник возможны до +15. Ночные температуры также поднимутся и будут колебаться в районе +5 градусов, что также выше обычных показателей для середины апреля.

Где снег растает позже?

Вильфанд уточнил, что в городской черте Москвы снег растает раньше, благодаря теплотрассам и тепловому излучению от зданий. Однако в парках, лесах и Подмосковье снег, скорее всего, останется до самой Пасхи, так как там обильные осадки и меньшее тепловое влияние. По словам метеоролога, полного таяния до 20 апреля ожидать не стоит.

Как это повлияет на жителей?

Теплая погода в конце апреля создаст комфортные условия для прогулок, дачных поездок и праздничных встреч. Это время, когда можно одеваться легче, но стоит быть готовыми к сырости — особенно в пригородах и зелёных зонах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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