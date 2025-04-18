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Зима ворвется резко и без стука: Роман Вильфанд озвучил россиянам новый прогноз на Пасху — нас ждут снег и морозы

По прогнозу Романа Вильфанда, к Пасхе 20 апреля...

kuban.kp.ru

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к 20 апреля, в праздник Пасхи, в Москве и области, скорее всего, растает последний снег.

Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру», отметив, что дневные температуры в этот период будут превышать климатическую норму на 2–3 градуса.

Когда начнётся активное таяние?

По словам метеоролога, устойчивое повышение температуры ожидается с 14 апреля. Уже в понедельник столбики термометров покажут около +10 градусов, а со вторника возможны до +15. Ночные температуры тоже повысятся — в среднем до +5 градусов, что также выше обычных значений для середины апреля.

Где снег задержится дольше?

Вильфанд уточнил, что в городской черте Москвы снег может исчезнуть раньше, особенно из-за теплотрасс и теплового излучения от высоток. А вот в парках, лесных зонах и Подмосковье снег, скорее всего, продержится до самой Пасхи — из-за обильных осадков и меньшего теплового влияния.

«Ранее 20 апреля ждать полного таяния не стоит», — подчеркнул специалист.

Что это значит для жителей?

Теплая погода к празднику создаст комфортные условия для прогулок, поездок на дачу и традиционных пасхальных встреч. А значит, стоит готовить лёгкую одежду, но быть готовыми к сырости — особенно в пригородах и зелёных зонах, сообщает progorodsamara.

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