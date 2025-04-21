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Зима ворвется резко и без предупреждений: Вильфанд озвучил россиянам новый прогноз на Пасху — нас ждут снег и морозы

К Пасхе, которая в этом году приходится на 20 а...

kaz.nur.kz

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К Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля, снег в Москве и Подмосковье, скорее всего, полностью растает. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России в интервью “Ленте.ру”.

По его словам, днем температура будет выше нормы на два-три градуса. Однако до 20 апреля ждать полного исчезновения снега не стоит. Вильфанд пояснил, что в городе снег может растаять чуть раньше благодаря теплотрассам и теплу от зданий, а вот в парках, лесах и за городом он продержится дольше — там осадков выпало больше.

Первое ощутимое потепление ожидается уже с 14 апреля. Тогда дневные температуры поднимутся до +10 °C, а с 15 апреля — до +15 °C. Ночью воздух тоже станет теплее — около +5 °C. Всё это ускорит таяние снега, особенно в черте города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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