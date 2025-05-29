Зима вернется в начале лета: Гидрометцентр изменил прогноз с 1 июня — снова нагрянут морозы

Лето 2025 года: резкие перепады погоды и аномалии в разных регионах России

Лето 2025 года обещает быть одним из самых непредсказуемых за последние годы — с резкими колебаниями температуры, частыми ливнями и неожиданными погодными аномалиями.

Начало лета: контрасты и сюрпризы

После стабильного мая в начале июня погода станет капризной: в одних регионах жара сменится резким похолоданием, в других — сильными дождями.

Северные регионы

Урал, Сибирь и Якутия встретят лето с более традиционным потеплением, однако перепады температуры сохранятся.

Европейская часть России

Жаркие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, возможны ночные заморозки в некоторых областях, включая Приволжье и центральные регионы.

Южные регионы

Астраханская и Волгоградская области столкнутся с затяжной прохладой, что может повлиять на планы жителей и туристов.

Частые и обильные осадки

Прогнозируются сильные ливни и локальные наводнения, особенно в Центральной России и на Северо-Западе, что потребует повышенного внимания.

Рекомендации

Будьте готовы к переменам — возьмите с собой тёплую одежду и дождевики, следите за прогнозами погоды и своевременно реагируйте на изменения.

Испытание или приключение?

Лето 2025 — время испытаний и новых впечатлений. Главное — сохранять оптимизм и наслаждаться каждым моментом, несмотря на капризы природы, сообщает gorodkirov.