Зима вернется уже в начале лета: Гидрометцентр изменил прогноз с 1 июня — снова нагрянут морозы

Лето, на которое все так надеялись после затяжной весны, готовит сюрпризы и испытания.

По прогнозам синоптиков, лето 2025 станет одним из самых нестабильных за последние годы.

Июнь начнётся с погодных контрастов

После относительно спокойного мая в июне погода резко изменится. Сценарии будут разными в зависимости от региона:

В одних местах жара внезапно сменится похолоданием;

В других — начнутся сильные ливни и грозы.

Что ждёт регионы

Северные территории: Урал, Сибирь, Якутия

Здесь погода будет постепенно теплеть, но неустойчивость сохранится. Возможны скачки температуры и локальные осадки.

Европейская часть России

Включая Центральный округ и Приволжье:

Жаркие периоды будут быстро сменяться дождями и прохладой;

Возможны ночные заморозки, что нетипично для июня.

Южные регионы: Астраханская и Волгоградская области

Вместо привычной жары — затяжная прохлада. Это может повлиять на туристические планы и замедлить начало курортного сезона.

Ливни, грозы и возможные наводнения

Особенно в Центральной России и на Северо-Западе ожидаются обильные дожди. В некоторых местах есть риск локальных подтоплений, поэтому:

Следите за предупреждениями МЧС;

Избегайте передвижений в сильный ливень;

Подготовьте водоотводы в частных домах и на дачах.

Как подготовиться к лету-аномалии

Проверяйте прогноз погоды ежедневно;

Носите с собой зонты, дождевики и лёгкие куртки;

Планируйте поездки с учётом метеоусловий.

Лето как приключение

Да, природа может быть непредсказуемой. Но лето 2025 — это не только капризы климата, но и возможность научиться гибкости, импровизировать и находить радость в переменчивых днях. Просто будьте готовы — и пусть каждый день приносит новые впечатления.