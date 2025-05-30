Зима вернется уже в начале лета: Гидрометцентр изменил прогноз с 1 июня — снова нагрянут морозы
pg12.ru
Лето, на которое все так надеялись после затяжной весны, готовит сюрпризы и испытания.
По прогнозам синоптиков, лето 2025 станет одним из самых нестабильных за последние годы.
Июнь начнётся с погодных контрастов
После относительно спокойного мая в июне погода резко изменится. Сценарии будут разными в зависимости от региона:
- В одних местах жара внезапно сменится похолоданием;
- В других — начнутся сильные ливни и грозы.
Что ждёт регионы
- Северные территории: Урал, Сибирь, Якутия
Здесь погода будет постепенно теплеть, но неустойчивость сохранится. Возможны скачки температуры и локальные осадки.
- Европейская часть России
- Включая Центральный округ и Приволжье:
Жаркие периоды будут быстро сменяться дождями и прохладой;
Возможны ночные заморозки, что нетипично для июня.
- Южные регионы: Астраханская и Волгоградская области
Вместо привычной жары — затяжная прохлада. Это может повлиять на туристические планы и замедлить начало курортного сезона.
Ливни, грозы и возможные наводнения
Особенно в Центральной России и на Северо-Западе ожидаются обильные дожди. В некоторых местах есть риск локальных подтоплений, поэтому:
- Следите за предупреждениями МЧС;
- Избегайте передвижений в сильный ливень;
- Подготовьте водоотводы в частных домах и на дачах.
Как подготовиться к лету-аномалии
Проверяйте прогноз погоды ежедневно;
- Носите с собой зонты, дождевики и лёгкие куртки;
- Планируйте поездки с учётом метеоусловий.
Лето как приключение
Да, природа может быть непредсказуемой. Но лето 2025 — это не только капризы климата, но и возможность научиться гибкости, импровизировать и находить радость в переменчивых днях. Просто будьте готовы — и пусть каждый день приносит новые впечатления.
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