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Зима вернется уже в начале лета: Гидрометцентр изменил прогноз с 1 июня — снова нагрянут морозы

Лето 2025 года в России обещает быть непредсказ...

pg12.ru

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Лето, на которое все так надеялись после затяжной весны, готовит сюрпризы и испытания.

По прогнозам синоптиков, лето 2025 станет одним из самых нестабильных за последние годы.

Июнь начнётся с погодных контрастов

После относительно спокойного мая в июне погода резко изменится. Сценарии будут разными в зависимости от региона:

  • В одних местах жара внезапно сменится похолоданием;
  • В других — начнутся сильные ливни и грозы.

Что ждёт регионы

  • Северные территории: Урал, Сибирь, Якутия

Здесь погода будет постепенно теплеть, но неустойчивость сохранится. Возможны скачки температуры и локальные осадки.

  • Европейская часть России
  • Включая Центральный округ и Приволжье:

Жаркие периоды будут быстро сменяться дождями и прохладой;

Возможны ночные заморозки, что нетипично для июня.

  • Южные регионы: Астраханская и Волгоградская области

Вместо привычной жары — затяжная прохлада. Это может повлиять на туристические планы и замедлить начало курортного сезона.

Ливни, грозы и возможные наводнения

Особенно в Центральной России и на Северо-Западе ожидаются обильные дожди. В некоторых местах есть риск локальных подтоплений, поэтому:

  • Следите за предупреждениями МЧС;
  • Избегайте передвижений в сильный ливень;
  • Подготовьте водоотводы в частных домах и на дачах.

Как подготовиться к лету-аномалии

Проверяйте прогноз погоды ежедневно;

  • Носите с собой зонты, дождевики и лёгкие куртки;
  • Планируйте поездки с учётом метеоусловий.

Лето как приключение

Да, природа может быть непредсказуемой. Но лето 2025 — это не только капризы климата, но и возможность научиться гибкости, импровизировать и находить радость в переменчивых днях. Просто будьте готовы — и пусть каждый день приносит новые впечатления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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