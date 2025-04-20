Зима вернется резко и без стука: Вильфанд озвучил россиянам новый прогноз на Пасху — нас ждут снег и морозы

По словам Романа Вильфанда, главного специалиста Гидрометцентра России, в Москве и области снег полностью растает к Пасхе, которая в этом году выпадает на 20 апреля, сказал он в интервью “Ленте.ру”.

Метеоролог отметил, что раньше этой даты рассчитывать на полное таяние не стоит. Однако уже с 14 апреля начнётся устойчивое потепление: днём ожидается до +10, а с начала следующей недели — до +15 градусов. Ночью температура также будет держаться выше нуля.

Интересно, что в городской черте снег может исчезнуть быстрее — всё из-за подземных теплотрасс и тепла от высотных зданий. А вот в парках и за пределами города, где осадков выпало больше, снежный покров задержится до самой Пасхи.

Таким образом, по мнению эксперта, весна в этом году уверенно вступит в свои права к середине месяца.