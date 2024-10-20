Зима в РФ отменяется надолго: Роман Вильфанд рассказал, полетит ли снег на Новый год

Осенний сезон 2024 года преподнес множество сюрпризов жителям России. Начало осени радовало необычайно теплой погодой, но уже к концу сентября первые снегопады охватили несколько регионов, став неожиданностью даже для жителей холодных территорий.

Раннее прибытие зимы

В этом году зима решила вступить в свои права неожиданно рано, особенно в азиатской части России, где снег начал падать уже в конце сентября. Роман Вильфанд, известный российский климатолог, указывает на сложность прогнозов: неясно, сохранится ли снежный покров или быстро растает. По его словам, в некоторых регионах снег может остаться на всю зиму.

Сдвиг сроков первого снега

Проанализировав климатические данные, Роман Вильфанд подчеркивает, что времена первых снегопадов изменились. Раньше снег начинал покрывать землю в середине ноября, но в последние годы этот период сместился ближе к концу декабря, что свидетельствует о значительных изменениях в погодных условиях.

Первый снег в этом году выпадает так нестандартно в связи с глобальными климатическими сдвигами. За последние три десятилетия стало очевидно, что погодные условия становятся все более непредсказуемыми, и даже традиционно снежные регионы могут столкнуться с задержкой или ранним приходом снега.

Ожидается, что осенние месяцы продолжат удивлять резкими перепадами температур. Возвращение теплых дней предполагается в южных и центральных областях, но уже к середине октября предвидятся стабильные холода.

Таким образом, осенний сезон этого года подтверждает, что климатические изменения делают погоду всё более непредсказуемой и переменчивой. Это ставит задачу для жителей многих регионов быть готовыми к внезапным погодным переменам, от ранних снегопадов до неожиданно теплых дней.