Зима в РФ отменяет надолго: Роман Вильфанд сделал выводы, будет ли снег на Новый год
skd.adm.tver.ru
Осень 2023 года принесла множество сюрпризов для жителей России. Что начиналось как теплый сентябрь, быстро превратилось в ранние снегопады, особенно заметные в азиатской части страны, что стало неожиданностью для многих.
Даже в южных районах России снег укрыл землю, заставив местных жителей удивляться раннему началу зимы.
Охват снегопадов
Первый снег ляжет пока что только в по-настоящему холодных районах севера и северо-востока России, а также в южной Сибири. Уже сейчас можно наблюдать, как и в Иркутской области ложится снег. Научрук гидрометцентра РФ отметил, что на данный момент еще рано говорить о том, будет ли сохраняться снег до конца зимы.
Перемены в сезонных рамках
Также, со слов специалиста, изменения в графике первых снегопадов. В прошлом первый снег обычно приходил в ноябре, но в последние годы начало снегопадов отодвинулось к концу декабря.
Причины изменения снегопадов
Изменение времени снегопадов связано с глобальным изменением климата. За последние тридцать лет погода становится все более непредсказуемой и изменчивой, даже в регионах с исторически устойчивым климатом.
Прогнозы на оставшуюся часть осени
Специалисты предвидят, что осенний период может принести еще больше неожиданностей, включая скачки температур. В некоторых центральных и южных областях вероятен временный возврат тепла, хотя к середине октября ожидается постепенное похолодание.
Текущий осенний период показывает, как нестабильны могут быть климатические условия в России. Раннее появление снега подчеркивает необходимость адаптации к частым и неожиданным погодным переменам. Это напоминание о том, что погодные условия продолжают быть непредсказуемыми, подчеркивая важность регулярного мониторинга погодных условий.
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