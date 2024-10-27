Зима в РФ отменяет надолго: Роман Вильфанд сделал выводы, будет ли снег на Новый год

Осень 2023 года принесла множество сюрпризов для жителей России. Что начиналось как теплый сентябрь, быстро превратилось в ранние снегопады, особенно заметные в азиатской части страны, что стало неожиданностью для многих.

Даже в южных районах России снег укрыл землю, заставив местных жителей удивляться раннему началу зимы.

Охват снегопадов

Первый снег ляжет пока что только в по-настоящему холодных районах севера и северо-востока России, а также в южной Сибири. Уже сейчас можно наблюдать, как и в Иркутской области ложится снег. Научрук гидрометцентра РФ отметил, что на данный момент еще рано говорить о том, будет ли сохраняться снег до конца зимы.

Перемены в сезонных рамках

Также, со слов специалиста, изменения в графике первых снегопадов. В прошлом первый снег обычно приходил в ноябре, но в последние годы начало снегопадов отодвинулось к концу декабря.

Причины изменения снегопадов

Изменение времени снегопадов связано с глобальным изменением климата. За последние тридцать лет погода становится все более непредсказуемой и изменчивой, даже в регионах с исторически устойчивым климатом.

Прогнозы на оставшуюся часть осени

Специалисты предвидят, что осенний период может принести еще больше неожиданностей, включая скачки температур. В некоторых центральных и южных областях вероятен временный возврат тепла, хотя к середине октября ожидается постепенное похолодание.

Текущий осенний период показывает, как нестабильны могут быть климатические условия в России. Раннее появление снега подчеркивает необходимость адаптации к частым и неожиданным погодным переменам. Это напоминание о том, что погодные условия продолжают быть непредсказуемыми, подчеркивая важность регулярного мониторинга погодных условий.