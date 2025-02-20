Зима опомнилась: в Гидрометцентре заявили об аномальном похолодании в центре России - в выходные останемся дома

Жители центральной России должны приготовиться к первому в этом году крупному понижению температуры, которое произойдет уже эту субботу.

По прогнозам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, столбики термометров упадут до минимальных значений текущего года, показывая температуру на 13 градусов ниже обычного.

Ожидаемое похолодание

Причиной резкого изменения погоды является циклон, движущийся из восточной части европейской России. Это приведет к проникновению холодных воздушных масс в регион, в результате чего температура может опуститься до -8...-13 градусов ночью. Днем также не стоит ждать тепла: прогнозируется снижение до -6...-11 градусов, что является значительным испытанием после нескольких теплых месяцев.

Контекст климатических изменений

Текущая зима 2025 года уже была признана одной из самых теплых за последние годы. Например, в январе в Москве температура воздуха достигала отметки +9 градусов, что существенно выше нормы.

Климатолог Инна Латышева отмечает, что традиционные сезоны в России теперь кажутся сдвинутыми: теплый период продолжается с середины лета до середины зимы, а холодные месяцы приходятся на остальное время. Это подтверждается и заморозками в мае прошлого года, и прохладным началом лета.

Рекомендации для жителей

В свете предстоящего резкого похолодания и в целях адаптации к изменяющимся климатическим условиям, жителям центральной России рекомендуется тщательно подготовиться к снижению температуры. Это включает в себя необходимость пересмотра гардероба, подготовку отопительных систем и возможное планирование мероприятий с учетом погоды.

Таким образом, жители региона должны быть готовы к тому, что погода в ближайшее время преподнесет им очередной сюрприз, который подчеркивает необходимость готовности к непредсказуемым изменениям климата.