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Зима опомнилась: в Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании в центре России - в выходные останемся дома

Центральная Россия ожидает рекордное похолодани...

tvc.ru

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В эту субботу жители центральной России столкнутся с первым в этом году значительным понижением температуры.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, прогнозирует, что столбики термометров покажут минимальные значения за текущий год, достигая отметок на 13 градусов ниже обычных.

Подробности ожидаемого похолодания

С приближением циклона из восточной части европейской России в регион начнут проникать холодные воздушные массы. В результате этого в субботу ожидается снижение температуры до -8...-13 градусов. Дневные температуры также понизятся до -6...-11 градусов, что станет испытанием для многих, учитывая предыдущие теплые месяцы.

Контекст климатических изменений

Зима 2025 года уже названа одной из самых теплых в истории региона. В январе, который традиционно является самым холодным месяцем, в Москве температура достигала +9 градусов, что существенно выше обычных значений. Инна Латышева, климатолог, комментирует, что традиционные сезоны в России кажутся сдвинутыми.

Теплый период теперь длится с середины лета до середины зимы, а периоды холодов наступают в остальные месяцы, что подтверждается прошлогодними заморозками в мае и прохладным началом лета.

Предстоящее похолодание является не только временным явлением, но и частью более широких климатических изменений, влияющих на погодные условия в России. Жителям региона рекомендуется подготовиться к резкому снижению температуры, что подчеркивает необходимость адаптации к более изменчивым и непредсказуемым погодным условиям, сообщает progorod43.ru.

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