Зима опять наступит в начале лета: Гидрометцентр изменил прогноз с 1 июня — снова нагрянут морозы

Лето 2025 года обещает быть совсем не таким, каким мы его обычно представляем. Вместо солнца и тепла — резкие скачки температуры, частые дожди и неожиданные погодные капризы. Гидрометцентр уже пересмотрел прогноз: с 1 июня возможны даже заморозки.

Начало лета — погода без правил

Июнь начнётся нестабильно. После тёплого мая в некоторых регионах жара резко сменится похолоданием. Где-то прольются сильные дожди, а где-то подует ледяной ветер. Погода будет меняться буквально изо дня в день, пишет источник.

Север — тепло с сюрпризами

На Урале, в Сибири и Якутии погода обещает быть более привычной: дневные температуры поднимутся, и жители наконец смогут почувствовать лето. Но и там не обойдётся без резких смен погоды — от жары до прохлады.

Европейская часть — жара вперемешку с холодом

В Центральной России лето будет особенно непредсказуемым. Тёплые дни будут чередоваться с дождями и похолоданиями. В некоторых областях (Приволжье, Свердловская, Тверская, Иркутская и другие) возможно возвращение ночных заморозков даже после 5 июня.

Юг — прохлада вместо зноя

Астраханская и Волгоградская области в этом году не увидят привычной жары. Погода там будет прохладной и пасмурной, что может изменить планы отдыхающих и садоводов.

Ливни и возможные наводнения

Главная особенность лета — обилие осадков. В Центральной и Северо-Западной России ожидаются сильные дожди, способные вызвать подтопления. Жителям стоит быть начеку и следить за прогнозами.

Как подготовиться

Лучше запастись дождевиками, тёплой одеждой и зонтами. Погода в этом году напоминает поход в незнакомую местность — чем лучше подготовлен, тем меньше сюрпризов.

Лето будет особенным

Да, погодные условия могут стать испытанием. Но это не повод отказываться от летнего настроения. Даже пасмурные дни приносят свои плюсы — уют, тишину, возможность остановиться и насладиться моментом. Главное — не терять оптимизм и быть готовыми ко всему.