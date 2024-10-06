Зима не придет еще надолго: Роман Вильфанд рассказал, будет ли снег на Новый год

Тёплая осенняя погода в России внезапно сменилась снегопадами уже в конце сентября, что стало неожиданностью для многих регионов, от Якутии до Иркутской области. Это раннее появление снега вызывает много вопросов относительно изменений в погодных условиях страны.

По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, точно предсказать, останется ли снег на земле или вскоре растает, довольно трудно. Феномен раннего снегопада демонстрирует, как сильно могут отличаться сроки его выпадения в разных частях страны, сообщил источнику Роман Вильфанд

Согласно исследованиям Вильфанда, с течением времени характеристики снежного покрова в России значительно изменились. В середине прошлого века снег обычно начинал покрывать землю в середине ноября, тогда как к концу века это время переместилось к последним декабрьским дням. В настоящее время первый снег часто наблюдается уже в последнюю неделю декабря.

Эти изменения в паттернах погоды в России поднимают вопросы о возможных последствиях для аграрного сектора, местных экосистем и жизни людей. Метеорологи и климатологи продолжают наблюдения и анализы, стремясь понять причины таких изменений и искать способы адаптации к новым условиям, которые могут угрожать традиционным ритмам природы и человеческой деятельности.