Зима наступит в начале лета: Гидрометцентр изменил прогноз с 1 июня — снова нагрянут морозы

Лето 2025 года может стать одним из самых необычных и капризных за последние годы. Вместо привычного тёплого и солнечного сезона нас ждут резкие перепады температуры, сильные дожди и другие погодные сюрпризы — словно сама природа испытывает нашу выдержку.

Начало лета: контрасты и неожиданности

После относительно спокойного мая в начале июня погода станет переменчивой. Температура будет колебаться, как маятник, а погода — капризной и непредсказуемой. В одних регионах жара сменится внезапным похолоданием, а в других — проливными дождями, будто небеса открылись.

Северные регионы — Урал, Сибирь, Якутия

Здесь лето будет более традиционным и тёплым. Температура постепенно повысится, и жители смогут насладиться теплом. Однако даже в этих краях возможны резкие перепады и неожиданности, словно смена настроения.

Европейская часть России

Лето обещает быть переменчивым: жаркие дни будут сменяться прохладными и дождливыми. Ночные заморозки, которые казались прошедшими после 5 июня, могут вернуться в начале месяца в некоторых областях, включая Приволжье, Костромскую, Свердловскую и другие регионы.

Южные регионы — Астрахань и Волгоград

Здесь лето будет прохладным, температура останется относительно низкой, что может повлиять на планы жителей и туристов.

Частые и обильные осадки

Одной из главных особенностей станет большое количество дождей, которые могут вызвать локальные наводнения. Особенно это касается Центральной России и Северо-Запада, где прогнозируются масштабные осадки.

Рекомендации по подготовке

Рекомендуется быть готовыми к любым изменениям погоды: взять с собой тёплую одежду, дождевики и зонты. Следите за прогнозами, чтобы своевременно реагировать на перемены.

Испытание или приключение?

Лето 2025 года может стать настоящим испытанием, но также подарит новые впечатления. Главное — сохранять оптимизм, наслаждаться каждым днём и быть готовыми к неожиданностям. Ведь даже в пасмурный день лето приносит тепло и радость, сообщает источник.