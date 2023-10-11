Зима будет сумасшедшей: синоптики сказали, к чему готовиться

Российские синоптики заявили об аномальной зиме, которая ждет россиян в предстоящем сезоне, пишет PRIMPRESS.

Со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца издание пишет о том, что аномалии начнутся с ноября - месяц станет богатым на осадки, их может выпасть на 20% больше многолетней климатической нормы.

Зимой же погоду кошмарной сделают атлантические циклоны. Это значит, что температура будет скакать от морозов к оттепели, а осадки будут до снежными, то дождевыми, частым явлением станут так называемые ледяные дожди.