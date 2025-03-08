Жестокость или необходимость? В Госдуме предложили усыплять бездомных собак

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому регионы смогут устанавливать предельные сроки содержания бездомных животных в приютах. Если за это время питомцев не заберут новые владельцы, их разрешат усыплять.

Что предлагают депутаты?

Авторы инициативы, среди которых представители Татарстана Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова и Айдар Метшин, считают, что это поможет снизить количество нападений бродячих собак. Сейчас закон требует содержать животных в приютах до естественной смерти или возвращения в прежнюю среду обитания. Новые поправки позволят регионам самостоятельно решать, как долго держать животных в приютах.

Аргументы в пользу изменений

Депутаты указывают на случаи нападений собак, в том числе со смертельным исходом. Они подчёркивают, что действующая система регулирования численности бездомных животных не обеспечивает должного уровня безопасности.

Критика законопроекта

Противники инициативы считают, что она лишь приведёт к временной ликвидации животных, но не решит проблему бездомных собак в долгосрочной перспективе. Заместитель главы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заявил, что массовые отловы не помогают – численность собак восстанавливается через год. Он предлагает ввести обязательную регистрацию и стерилизацию животных.

Зоозащитники предупреждают, что такой закон вызовет коррупционные риски и гуманитарные проблемы. Они отмечают, что приютов для животных в России не хватает, а создание новых потребует серьёзных затрат.

Что дальше?

В Татарстане с 1 июля 2025 года вводится обязательная регистрация собак. Владельцы, не зарегистрировавшие питомцев, могут получить штраф. Также власти ужесточают контроль за выгулом животных.

Общественники продолжают выступать за гуманные методы решения проблемы, включая массовую стерилизацию и контроль за владельцами домашних животных. Они опасаются, что новые поправки приведут к необоснованному уничтожению тысяч собак и ухудшат ситуацию.