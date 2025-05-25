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Жесткое правило вводится для всех, кто водит автомобиль. Теперь полный запрет

Конституционный суд России ввёл временное огран...

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Конституционный суд России ввёл временное ограничение, которое касается всех водителей: теперь нельзя применять два наказания за одно и то же нарушение. Такое решение было принято после рассмотрения конкретного дела, когда водитель сначала получил штраф, а затем лишился прав за один и тот же инцидент.

Что случилось

Водитель совершил наезд на пешехода. Сначала его оштрафовали на 1500 рублей за то, что он не уступил дорогу. Позже его лишили водительских прав, так как пешеход получил травмы.

Мужчина обратился в суд, заявив, что два наказания за одно нарушение — это несправедливо. Несколько инстанций отказали в пересмотре дела, но Конституционный суд поддержал его позицию.

Что решил суд

Судьи признали: двойное наказание за одно действие нарушает Конституцию. Также было отмечено, что в законе есть пробелы, которые нужно устранить.

До внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях повторное наказание в подобных ситуациях запрещено. Это значит, что если водителя уже привлекли к ответственности за нарушение, второе наказание применяться не должно, пишет PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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