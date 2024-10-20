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Жесть: стало понятно, что изымут у замминистра обороны Тимура Иванова

В центре новой антикоррупционной кампании оказа...

dzen.ru

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В центре новой антикоррупционной кампании оказался Тимур Иванов, бывший замминистра обороны, чьи роскошные активы могут скоро перейти в собственность государства. Среди прочего власти планируют изъять старинный особняк в историческом центре Москвы и престижное имение на берегу Волги, а также значительные средства на его банковских счетах.

Из информации, доступной изданию «Коммерсантъ», стало известно о захватывающем трехэтажном здании начала XIX века на Чистом переулке в Москве, где проживали выдающиеся исторические личности, включая княгиню Софью Волконскую. Также Иванов владел роскошным участком на Волге, где расположен дом площадью более 2,5 тысяч квадратных метров с великолепной баней.

Следствие утверждает, что эти объекты недвижимости были приобретены на средства, полученные нелегальным путём, включая строительство и реставрацию за счет государственных средств. Особенно внимание привлекает арест дорогих автомобилей и заморозка десятков миллионов рублей на счетах бывшего замминистра.

Дополнительно расследуется дело о растрате более 4 млрд рублей, в том числе средств, выделенных для обеспечения транспортного сообщения с Крымом. По этому делу также фигурирует бывший руководитель подведомственной организации.

Оба расследования продолжаются, и фигуранты дел категорически отрицают свою вину. Партнер юридической фирмы «Забейда и партнеры» Александр Забейда комментирует, что конфискация имущества не предрешает исход уголовного дела, и закон о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам позволяет прокуратуре действовать в интересах государства.

Так, Мосгорсуд уже отклонил апелляцию защиты Иванова, продлив его арест до конца года, ссылаясь на серьёзность обвинений в получении взяток, оцениваемых в миллиард рублей, пишет BFM.ru.

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