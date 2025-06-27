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Жесть: стало известно, что заметили в гараже у арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Гараж бывшего заместителя министра обороны Росс...

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Гараж Тимура Иванова: роскошь, исторические ценности и коррупционные обвинения

Гараж бывшего заместителя министра обороны России, Тимура Иванова, стал центром скандала после того, как в нем были обнаружены не только роскошные автомобили, но и уникальные исторические ценности. Особенно выделяется лимузин ЗиС-110, использовавшийся в советский период, включая времена Сталина. Этот автомобиль был эксклюзивом для партийной элиты и высокопоставленных чиновников, что привлекло внимание общественности.

Роскошный автопарк

Автопарк Иванова стал настоящей сенсацией. Помимо исторического лимузина, в гараже были найдены элитные автомобили, такие как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти машины, по словам СМИ, принадлежали самому Иванову и его супруге. Являясь высокопрофильным чиновником, Иванов привлек внимание общественности своим роскошным образом жизни, что стало причиной осуждения его действий на фоне экономической ситуации в стране.

Обвинения и судебное разбирательство

После скандала с автопарком против Иванова были выдвинуты обвинения в растрате, выводе средств из банка и коррупции. Прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 лет лишения свободы. В 2024 году появилось заявление о возможной госизмене, что добавило дополнительную сложность делу. Судебное разбирательство проводится в закрытом режиме, о чём сообщает РБК. Вместе с Ивановым под следствием находится экс-гендиректор «Оборонлогистики», Антон Филатов, для которого также был запрашиваем срок в 14 лет колонии.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, и был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года.

Детали обвинений

Иванову предъявлены обвинения в растрате на сумму свыше 3 миллиардов рублей и более 200 миллионов рублей. Один из эпизодов связан с переводом средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед», под видом сделок с иностранной валютой. Другой эпизод касается растрат при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Конфискация активов

В октябре 2024 года Генпрокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая его старинный особняк в центре Москвы, участок на Волге, дорогие автомобили и миллионы рублей на заблокированных счетах.

Новое уголовное дело

Недавно стало известно, что против Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

Дело Тимура Иванова продолжает развиваться и привлекает внимание как российской, так и международной общественности. Масштабы обвинений и возможные политические последствия делают этот случай одним из самых обсуждаемых в последние месяцы.

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