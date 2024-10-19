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Жесть: стало известно, что заберут у замминистра обороны Тимура Иванова

В последние месяцы обострение внимания к бывшим...

dzen.ru

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В последние месяцы обострение внимания к бывшим высокопоставленным чиновникам достигло нового уровня. Генеральная прокуратура России начала процедуру изъятия активов Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны, чьё имя оказалось в центре скандала с обвинениями в растрате и получении взяток.

Согласно информации, обнародованной изданием "Коммерсантъ", Иванов может лишиться внушительного списка активов: начиная от великолепного особняка в историческом центре Москвы возле станции метро "Кропоткинская" и заканчивая роскошным имением на берегу Волги. Также под арест попадают его счета с многомиллионными суммами и целый парк иностранных автомобилей.

Экс-чиновник был владельцем компании "Дворянское гнездо", на которую зарегистрирован особняк, известный как главный дом усадьбы княгини Софьи Волконской. Это здание — не просто архитектурная жемчужина, но и объект культурного наследия, что делает дело ещё более резонансным.

Не менее захватывающей является история имения в Тверской области, зарегистрированного на компанию "Волжский берег" Сергея Бородина, который также фигурирует в деле вместе с Ивановым. Всё это имущество было зарегистрировано всего четыре года назад, но уже сейчас его вполне могут изъять в пользу государства.

Расследование углубляется с обвинениями в том, что за государственные средства частные компании строили и реставрировали имущество Иванова. Следствие утверждает, что только на строительные работы он получил взятки на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Александр Забейда, партнер адвокатского бюро "Забейда и партнеры", дал комментарий по произошедшему: "Активность прокуратуры в данном уголовном деле не предрешает его исход. Даже если имущество и будет изъято, это не означает, что Иванов и его соратники окажутся виновны по существу дела. Закон требует, чтобы они доказали законность приобретения активов, что в условиях текущих обвинений может быть затруднительно."

Случай Иванова — это лишь верхушка айсберга в серии расследований, связанных с финансовой ответственностью и законностью действий высших чиновников, и, как предполагает общественность, многие аналогичные процессы только начинают набирать обороты.

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