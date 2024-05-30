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Жесть: стало известно, что обнаружили в гараже у арестованного замминистра Иванова

В результате расследования установлено, что заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в коррупционных деяниях, является владельцем уникальной автомобильной коллекции.

Вадим Афанасьев

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В результате расследования установлено, что заместитель министра обороны Тимур Иванов, подозреваемый в коррупционных деяниях, является владельцем уникальной автомобильной коллекции.

В его арсенале имеется значительное количество эксклюзивных машин, среди которых выделяется раритетный лимузин ЗиС-110. Эти автомобили представляют большую ценность, их стоимость оценивается в миллионы. Кроме того, коллекция Иванова включает такие изысканные автомобили, как Chevrolet Suburban, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2. Особенно ценен черный лимузин ЗиС-110, выпущенный для обслуживания высшей элиты Советского Союза почти 75 лет назад.

В прошлом столетии автомобиль данной модели использовался для перевозки высокопоставленных партийных чиновников, военных командиров и руководителей оборонного ведомства, отражая историческое наследие середины прошлого века. В настоящее время большинство сохранившихся ЗиС-110 представляют собой экспонаты музеев или находятся в распоряжении состоятельных коллекционеров ретроавтомобилей, сообщает NG NOVOROS.

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