Жесть: стало известно, что обнаружили в гараже у арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Гараж Тимура Иванова: роскошь, исторические ценности и коррупционные обвинения

В гараже бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены не только роскошные автомобили, но и настоящие исторические ценности, что привлекло внимание общественности и СМИ. Среди многочисленных автомобилей особое место занял лимузин ЗиС-110, который использовался в советский период, в том числе при Сталине.

Этот автомобиль был эксклюзивом для партийной элиты и высокопоставленных чиновников, что сделало его символом мощи Советского Союза. Присутствие такого автомобиля в гараже высокопоставленного чиновника вызвало широкий резонанс: одни восхищаются вкусом генерала, другие критикуют его за роскошную жизнь на фоне простых людей.

Роскошный автопарк

Автопарк Иванова поразил своей роскошью. В гараже, помимо классического лимузина ЗиС-110, были обнаружены такие элитные автомобили, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти машины, по большей части, принадлежали самому Иванову и его супруге. Появление таких автомобилей в распоряжении высокопрофильного чиновника стало одной из причин, по которой его действия начали подвергать общественному осуждению.

Обвинения и судебное разбирательство

На фоне скандала, связанного с его автопарком, Иванова обвиняют в растрате, выводе средств из банка и коррупции. Прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 лет колонии. В 2024 году обсуждалась версия о возможной госизмене, что добавляет дополнительные сложности в его дело.

Процесс проходит в закрытом режиме, как сообщает РБК. Вместе с Ивановым под следствием находится экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов, для которого прокурор также запросил 14 лет колонии. Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года и был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года.

Детали обвинений

Иванову предъявлены обвинения в растрате на сумму свыше 3 миллиардов рублей и более 200 миллионов рублей. Один из эпизодов связан с переводом средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед», под видом сделок с иностранной валютой. Другой эпизод касается растрат при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Конфискация активов

В октябре 2024 года Генпрокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая его старинный особняк в центре Москвы, участок на Волге, дорогие автомобили и миллионы рублей на заблокированных счетах.

Новое уголовное дело

На прошлой неделе было сообщено, что против Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

Дело Тимура Иванова продолжает развиваться, и оно привлекло внимание как российского общества, так и международных наблюдателей, учитывая масштабы обвинений и возможные политические последствия.