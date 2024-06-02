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Жесть: стало известно, что обнаружили у главного кадровика Минобороны Кузнецова

В результате проведенного следствием расследования было установлено, что бывший начальник Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил, Юрий Кузнецов, был арестован под обвинением в коррупционной деятельности.

Илона Боянова

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В результате проведенного следствием расследования было установлено, что бывший начальник Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил, Юрий Кузнецов, был арестован под обвинением в коррупционной деятельности.

Согласно данным, он якобы принимал незаконные вознаграждения от представителей частных фирм в течение трех лет, с 2021 по 2023 год. Во время обыска у него были обнаружены крупные суммы денег, золотые монеты, роскошные часы и предметы изысканности. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере. С начала две тысячи десятого года Юрий Кузнецов занимал ответственную должность в структуре Минобороны, а после перехода на руководящий пост в Министерстве обороны России.

В последнее время неоднократно возникали уголовные дела о коррупции, связанные с чиновниками Министерства обороны. Ранее Московский городской суд принял решение о содержании под стражей бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его знакомого, бизнесмена Сергея Бородина, сообщает Право.ру.

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