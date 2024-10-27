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Жесть: стало известно, что будут изымать у замминистра обороны Тимура Иванова

В последнем коррупционном скандале оказался зам...

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В последнем коррупционном скандале оказался замешан Тимур Иванов, бывший заместитель министра обороны. Прокуратура уже начала работу по конфискации его активов в связи с расследованиями по делам о хищениях и взятках. Согласно информации, опубликованной газетой «Коммерсант», в списке активов Иванова — несколько крупных объектов недвижимости и крупные суммы наличных средств.

Иванов был владельцем фирмы «Дворянское гнездо», на которую был зарегистрирован особняк в стиле начала XIX века в Чистом переулке в Москве, недалеко от станции метро «Кропоткинская». Этот особняк, входящий в состав исторической усадьбы княгини Софьи Волконской, находится под арестом, хотя предложения о его продаже или аренде всё ещё встречаются на рынке недвижимости с оценочной стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, у Иванова есть значительных размеров резиденция, которая расположена на берегу реки Волги. Общая площадь дома - больше 2.500 кв. метров. Помимо того, на территории есть баня в 400 кв. метров. Она зарегистрирована на компанию "Волжский берег". А сама компания принадлежит Сергею Бородину.

Средства Иванова и аффилированных с ним лиц были заморожены, а его внушительный автопарк арестован. По версии следствия, Иванов получал взятки в виде строительных работ для своих дворцов за выгодные государственные заказы в оборонной отрасли, общая сумма взяток превысила 1 миллиард рублей.

Расследование по другому делу, связанному с растратой средств в размере более 4 миллиардов рублей, выделенных на закупку паромов для сообщения с Крымом, уже завершено. Основной фигурант этого дела — бывший руководитель «Оборонлогистики» Антон Филатов.

Обвиняемые по обоим делам отрицают свою вину. Александр Забейда, партнер юридической фирмы «Забейда и партнеры», комментирует, что действующее законодательство позволяет государству конфисковывать имущество, если его происхождение не может быть объяснено. Но такие меры не гарантируют исход уголовного дела, и конфискованное имущество не вернется владельцу, даже если тот впоследствии будет оправдан, пишет BFM.ru.

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