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Жесть: стали рассказывать, что изымут у замминистра обороны Тимура Иванова

Генеральная прокуратура России приступила к офо...

dzen.ru

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Генеральная прокуратура России приступила к оформлению документов на конфискацию имущества Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны, в связи с его участием в коррупционных схемах, включающих взятки и растрату. Согласно отчету, опубликованному "Коммерсантом", процесс затронет разнообразное имущество: от античного здания в престижном районе Москвы до загородной резиденции на берегу Волги, не говоря уже о целом автопарке и значительных денежных активах.

Напомним, что еще с 2012 года Иванов является владельцем такой компании как "Дворянское гнездо". Через нее ему удалось зарегистрировать трехэтажный особняк начала 19 века. Исторически он известен в стране как ключевое строение Софьи Волконской, княгини. На данный момент, несмотря на юридические ограничения, в Интернете активно публикуются предложения о продаже или аренде этого поместья.

Комплекс на Волге, зарегистрированный за компанией «Волжский берег», включает в себя дом площадью более 2500 квадратных метров и просторную баню. Помимо недвижимости, на имя Иванова были заморожены счета с десятками миллионов рублей, а также изъят его внушительный парк люксовых автомобилей.

Следствие утверждает, что Иванов получал незаконные выгоды от строительных компаний, которые взамен на государственные заказы выполняли работы по строительству и реставрации его личных резиденций. Оценочная стоимость полученных таким образом взяток превышает 1 миллиард рублей. Также Иванов упоминается в другом деле о растрате более 4 миллиардов рублей, предназначенных для закупки паромов для связи с Крымом.

Эксперт из юридической фирмы «Забейда и партнеры», Александр Забейда, комментирует, что наличие иска о конфискации не предопределяет итог уголовного разбирательства и указывает на сложности применения законов о соответствии расходов и доходов. Согласно этому законодательству, бремя доказывания законности приобретения имущества ложится на чиновника. В случае неспособности подтвердить легальность средств, имущество может быть изъято в пользу государства.

Эти события могут серьезно повлиять на будущее использование законов о коррупции на высшем уровне власти и показать реальные масштабы борьбы с коррупцией в стране, пишет BFM.ru.

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